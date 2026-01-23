Çanakkale'de RES’e yargı freni: Ilgardere projesinin ÇED kararları iptal edildi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Cemaller, Söğütlü ve Keçikaya köylerini kapsayan Ilgardere Rüzgar Enerjisi Santralı (RES) projesindeki kapasite artışı girişimleri yargıdan döndü. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve yöre halkının açtığı iki ayrı davada, Çanakkale 2. İdare Mahkemesi hem "ÇED Gerekli Değildir" hem de "ÇED Olumlu" kararlarını iptal etti.

METEOROLOJİK VERİLERDEKİ HATA VE BUZLANMA RİSKİ

Mahkeme kararlarında, projelerin teknik ve bilimsel raporlarındaki ciddi eksikliklere dikkat çekildi. Her iki iptal kararında da ortak gerekçe olarak meteoroloji ve inşaat mühendisliği disiplinlerindeki yetersizlikler vurgulandı.

Bilirkişi incelemelerine göre, proje alanına çok daha yakın Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonları (OMGİ) bulunmasına rağmen, alandan uzak merkezlerin verilerinin kullanıldığı ve bu verilerin proje sahasının yüksekliğine göre revize edilmediği tespit edildi.

Bu durumun, RES kanatlarında oluşacak buzlanma ve buz fırlatma mesafesi hesaplarını hatalı kıldığı ve hayati riskleri tam olarak ortaya koyamadığı belirtildi.

İNŞAAT AŞAMASINDA DA CİDDİ EKSİKLİKLER VAR

Evrensel'de yer alan habere göre, iptal gerekçeleri arasında projenin inşaat aşamasına dair ciddi eksiklikler de yer aldı.

Özellikle türbinler arası ulaşımı sağlayacak olan servis yollarının dere geçişleri üzerindeki etkisi ve yaratabileceği taşkın risklerine dair hiçbir teknik analizin yapılmadığı ortaya çıktı.

Mahkeme, servis yollarının ve enerji nakil hatlarının güzergahlarındaki bu belirsizliklerin, projenin çevresel etkilerinin tam olarak ölçülmesini engellediğini belirtti.

TARIMA VE HAYVANCILIĞA BÜYÜK ZARAR VERECEKTİ

Projelere karşı getirilen eleştiriler arasında tarım ve hayvancılığın göreceği zararlar ön plana çıktı.

Davacılar, türbinlerin köylülerin mülkiyetindeki tarlalara ve hayvanların otlatma rotaları üzerindeki meralara kurulmak istendiğini dile getiriyorlardı.

Bilirkişi raporlarında, özellikle bazı türbinlerin tarımsal bütünlüğü bozduğu, hayvancılık sistemini ve doğal ekosistemi tehdit ettiği, ayrıca süzülerek uçan göçmen kuşların yolu üzerinde kaldığı yönünde tespitler paylaşıldı.

Mahkeme her ne kadar ziraat ve ornitoloji alanındaki bazı itirazları somut kanıt yetersizliği nedeniyle hükme esas almasa da, meteorolojik ve teknik altyapıdaki eksiklikleri hukuka aykırılık için yeterli buldu.

“KÖYLÜLERİN YAŞAM ALANLARINI GASBETTİRMEYECEĞİZ”

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından mahkeme kararları ile ilgili yapılan açıklamada, "Köylülerin tarlalarını, meralarını, yaşam alanlarını gasbettirmeyeceğiz" denilerek hukuki mücadelenin kazanımla sonuçlandığı belirtildi.