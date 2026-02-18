Çanakkale'de sağanak: Kepez Çayı ve Sarıçay taştı

Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış ardından Kepez Çayı ve Sarıçay taştı. Belediye ekipleri taşkın riskine karşı çayların çevresinde önlem aldı.

Çanakkale’de günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Kepez beldesindeki Kepez Çayı taştı.

Çayda bağlı teknelerin bazıları su alarak zarar gördü. Çaydan taşan sel suları nedeniyle Kepez-Güzelyalı sahil yolu ulaşıma kapandı.

BAZI İŞLETMELER SULAR ALTINDA KALDI

Aralıklarla devam eden sağanak yağışların ardından Sarıçay taştı.

Taşkın nedeniyle bölgede bulunan bazı işletmeler ve köy minibüslerinin durak olarak kullandığı alan sular altında kaldı.

Ayrıca durakta bulunan bazı araçlar, şoförleri tarafından son anda tahliye edildi. Sarıçay yatağında bulunan bazı tekneler ise sulara gömüldü.

Balıkçıların bölgedeki tedirgin bekleyişi sürüyor.