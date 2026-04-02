Çanakkale'de sağanak nedeniyle 2 yol ulaşıma kapatıldı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Kocabaş Çayı taştı, Hurva ve Durali köylerinin yolları geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Güncel
  • 02.04.2026 13:55
  • Güncelleme: 02.04.2026 13:57
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Çanakkale'nin Çan ilçesinde sağanak nedeniyle 2 köy yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Çan'da dün geceden bu yana etkili olan kuvvetli sağanak, Kocabaş Çayı'nın debisinin yükselmesine neden oldu.

Çayın taşması üzerine tarım arazileri su altında kaldı, Hurva ve Durali köylerinin bağlantı yolu da geçici olarak trafiğe kapatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Özel İdaresi ekiplerince yolun bulunduğu alana araç giriş ve çıkışının önlenmesi amacıyla güvenlik şeridi çekildi.

