Çanakkale'de sağanak nedeniyle köprü çöktü
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle köprü çöktü.
Kaynak: AA
Çanakkale'de sağanak nedeniyle Ayvacık ilçesinde köprü çöktü.
Ayvacık ilçesinde dün geceden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Koyunevi köyünde dere üzerindeki köprü çöktü, bölgedeki sahil yolu bağlantısı ulaşıma kapandı.
Bölgede, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hasar gören yolda önlem alındı. Ulaşım diğer bağlantı yollarından sağlanıyor.