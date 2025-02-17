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Çanakkale'de sağanak nedeniyle köprü çöktü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle köprü çöktü.

Güncel
  • 17.02.2025 13:25
  • Giriş: 17.02.2025 13:25
  • Güncelleme: 17.02.2025 13:28
Kaynak: AA
Çanakkale'de sağanak nedeniyle köprü çöktü
Fotoğraf: AA

Çanakkale'de sağanak nedeniyle Ayvacık ilçesinde köprü çöktü.

Ayvacık ilçesinde dün geceden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Koyunevi köyünde dere üzerindeki köprü çöktü, bölgedeki sahil yolu bağlantısı ulaşıma kapandı.

Bölgede, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hasar gören yolda önlem alındı. Ulaşım diğer bağlantı yollarından sağlanıyor.

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