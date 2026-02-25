Çanakkale'de sağanak nedeniyle yol çöktü
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde etkili sağanak sonrası Hamdibey Mahallesi’nde yolun bir bölümü çöktü. Yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukur belediye ekiplerince şerit ve bariyerlerle güvenlik altına alındı, onarım çalışması başlatıldı.
Kaynak: DHA
Ayvacık ilçesinde son günlerde sağanak etkili oldu.
Hamdibey Mahallesi'nde biriken suyun etkisiyle yolun bir bölümünde çökme oluştu.
Çökme nedeniyle yaklaşık 2 metre derinliğinde çukur oluşurken, ihbarla bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından güvenlik önlemi alınırken, çöken alan şerit ve bariyerlerle çevrilerek kapatıldı.
Çöken alanda onarım çalışması başlatılacağı bildirildi.