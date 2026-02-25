Giriş / Abone Ol
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde etkili sağanak sonrası Hamdibey Mahallesi’nde yolun bir bölümü çöktü. Yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukur belediye ekiplerince şerit ve bariyerlerle güvenlik altına alındı, onarım çalışması başlatıldı.

  • 25.02.2026 13:26
  • Giriş: 25.02.2026 13:26
  • Güncelleme: 25.02.2026 13:28
Kaynak: DHA
Çanakkale'de sağanak nedeniyle yol çöktü
Fotoğraf: DHA

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sağanak nedeniyle yolun bir bölümü çöktü; onarım çalışması başlatıldı.

Ayvacık ilçesinde son günlerde sağanak etkili oldu.

Hamdibey Mahallesi'nde biriken suyun etkisiyle yolun bir bölümünde çökme oluştu.

Çökme nedeniyle yaklaşık 2 metre derinliğinde çukur oluşurken, ihbarla bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından güvenlik önlemi alınırken, çöken alan şerit ve bariyerlerle çevrilerek kapatıldı.

Çöken alanda onarım çalışması başlatılacağı bildirildi.

