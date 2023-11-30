Çanakkale'de sağanak tarım arazilerini vurdu, evleri su bastı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 5 gün boyunca etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanaktan 25 köy etkilenirken, tarım arazileri zarar gördü. İlçeye bağlı Akçakoyun köyünde ise sel oluştu, çok sayıda evi su bastı. İlk belirlemelere göre, yaklaşık 10 bin dekarlık alanda zarar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale ve ilçeleri için fırtına ve sağanak uyarısı yaptı. Uyarının ardından kentte sağanak etkili oldu. Yenice ilçesinde ise 5 gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanakta 25 köy selden etkilendi.

İlçeye bağlı Akçakoyun köyünde sel oluştu, çok sayıda evi su bastı. Evlerdeki eşyalar ise sel suları nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Hasar tespit için Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede çalışma başlattı. İlk belirlemelere göre, yaklaşık 10 bin dekarlık alanda zarar meydana geldiği öğrenildi.