Çanakkale'de sahil çevre temizliği etkinliği düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Belediyesi tarafından sahil çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Barbaros Mahallesi'nde yer alan Barış Kordonu'nda düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Ultra Maraton Yüzücüsü Bengisu Avcı, Çanakkale Belediyespor Başkanı Akın Yalman ile kulüp oyuncuları ve gönüllü sporcularla vatandaşlar katıldı.

Kenti daha temiz bir hale getirmek ve atıkların çevreye atılmaması konusunda güçlü bir farkındalık oluşturmak için yapılan sahil çevre temizliğinde, katılımcılar, sigara izmaritleri başta olmak üzere çok sayıda atığı toplayıp görevlilere teslim etti.

Başkan Erkek, etkinlik sonrası Çanakkale'yi temiz tutmak için duyarlılık gösterenlere ve katılımcılara teşekkür etti.