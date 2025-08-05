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Çanakkale'de sahilde patlamamış top mermisi bulundu

Ajans Haberleri
  • 05.08.2025 15:11
  • Giriş: 05.08.2025 15:11
  • Güncelleme: 05.08.2025 15:11
Kaynak: DHA
Çanakkale'de sahilde patlamamış top mermisi bulundu

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, sahilde patlamamış top mermisi bulundu. Mermi, polis ekipleri tarafından incelenmek üzere götürüldü.

Merkeze bağlı Kepez beldesinde saat 10.30 sıralarında sahilde gezen vatandaşlar, patlamamış top mermisini fark edip polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra incelenmek üzere top mermisi polis ekipleri tarafından götürüldü.

(DHA)

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