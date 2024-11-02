Çanakkale'de silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Çanakkale'dehHusumetli oldukları iddia edilen Özgür Ölçek ve Serdar Varol, karşılaştıkları Camicedit Mahallesi Vatan Caddesi üzerindeki Bayramiç Otogarı önünde tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında Varol, yanındaki silahla Ölçek'i vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılan Özgür Ölçek, hayatını kaybetti.
Polis ekiplerince yakalanan katil zanlısı gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.