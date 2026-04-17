Çanakkale'de silahlı 'tehdit' paylaşımı yapan lise öğrencisi gözaltına alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde lise öğrencisi E.K. (14) sosyal medya hesabından tehdit içerikli silahlı paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İddiaya göre; Ezine ilçesinde yaşayan lise öğrencisi E.K., Kahramanmaraş'taki saldırının ardından sosyal medya hesabından 'Biz de birileriyiz' yazarak silahla tehdit içerikli paylaşım yaptı.

E.K. Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.