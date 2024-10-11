Çanakkale'de suç örgütü ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 16 zanlı yakalandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde suç örgütü kurup nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 16 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul'dan gelerek ilçe kırsalındaki bir termal tesise yerleşen Mustafa Ç'nin, insanların dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle bu kişilere gayrimenkullerini sattırdığı ve kredi çektirerek maddi kazanç sağladığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu gruba yönelik 8 Ekim'de "çıkar amaçlı suç örgütü kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarıyla ilgili operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle düzenlenen operasyonda, suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen Mustafa Ç. ile 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, Çanakkale Adliyesi'ne sevk edildi.