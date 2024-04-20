Çanakkale'de takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Çanakkale'de, yoldan çıkarak, takla atan otomobilin sürücüsü Temel Tuman (48) hayatını kaybetti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 18 Nisan tarihinde Çanakkale-Bursa kara yolu üzerinde meydana geldi. Çanakkale'den Lapseki ilçesi yönüne giden Temel Tuman, kullandığı 17 AAB 166 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak defalarca takla attı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Temel Tuman, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Tuman, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.