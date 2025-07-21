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Çanakkale'de taksiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Çanakkale'de taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel
  • 21.07.2025 09:44
  • Giriş: 21.07.2025 09:44
  • Güncelleme: 21.07.2025 09:47
Kaynak: AA
Çanakkale'de taksiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Fotoğraf: AA

Çanakkale'de taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

İsmetpaşa Mahallesi Atikhisar Caddesi'nde, A.Y'nin kullandığı ticari taksi ile F.K. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücü F.K. ile otomobildeki D.Y, A.Y, N.Y, E.Y, S.Ç, D.Ç. ve Ç.Ç. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine sevk edildi.

Araçlar çekiciler yardımıyla yoldan kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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