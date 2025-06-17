Çanakkale'de tarım alanında yangın

Çanakkale'de tarım alanında yangın çıktı. Ekipler, çıkan yangına müdahale ediliyor.

Türkmenli köyündeki tarım alanında henüz bilinmeyen nedenle anız yangını başladı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının ormanlık alana sıçramasını önlemek için çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor.