Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Çanakkale'de tarım alanında yangın

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çevre
  • 17.06.2025 15:36
  • Giriş: 17.06.2025 15:36
  • Güncelleme: 17.06.2025 15:50
Kaynak: AA
Çanakkale'de tarım alanında yangın
Fotoğraf: AA

Çanakkale'de tarım alanında yangın çıktı. Ekipler, çıkan yangına müdahale ediliyor.

Türkmenli köyündeki tarım alanında henüz bilinmeyen nedenle anız yangını başladı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının ormanlık alana sıçramasını önlemek için çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor.

BirGün'e Abone Ol