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Çanakkale'de tarım arazisi yandı: 100 dönüm zarar gördü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte söndürülürken, 100 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

Güncel
  • 08.06.2024 18:50
  • Giriş: 08.06.2024 18:50
  • Güncelleme: 08.06.2024 18:53
Kaynak: DHA
Çanakkale'de tarım arazisi yandı: 100 dönüm zarar gördü
DHA

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki tarım arazisinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

Biçerdöver'den çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 8 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Yangın havdan ve karadan yapılan müdahalenin ardından 1,5 saatte söndürülürken toplam 100 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

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