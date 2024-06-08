Çanakkale'de tarım arazisi yandı: 100 dönüm zarar gördü
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte söndürülürken, 100 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.
Kaynak: DHA
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki tarım arazisinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.
Biçerdöver'den çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 8 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Yangın havdan ve karadan yapılan müdahalenin ardından 1,5 saatte söndürülürken toplam 100 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.