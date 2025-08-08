Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı: Müdahale sürüyor

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Güncel
  • 08.08.2025 14:02
  • Giriş: 08.08.2025 14:02
  • Güncelleme: 08.08.2025 14:04
Kaynak: AA
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı: Müdahale sürüyor
Fotoğraf: AA

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Karabükte ormanlık alanda yeniden yangın çıktı
BirGün'e Abone Ol