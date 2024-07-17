Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, tarım arazisinde çıktıktan sonra ormana sıçrayan ve önceki gün akşam kısmen kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Saraycık ve Kaykılar köyleri arasındaki tarım arazisinde çıkan, rüzgarın etkisiyle çevredeki arazilere ve ormanlık alana da sıçrayan yangın tamamen kontrol altına alındı.

Yangının tamamen kontrol altına alınmasıyla söndürme çalışmaları tamamlandı.

Yangına 4 helikopter, 4 uçak, 31 arazöz, 11 su ikmal ve 4 ilk müdahale aracı, 9 dozer, 20 pikap, 1 kepçe, 1 greyder ile 200 personelle müdahale edildi.

Yaklaşık 200 hektar tarım alanı ile 100 hektar ormanlık alan yangında zarar gördü.