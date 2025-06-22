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Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 22.06.2025 21:37
  • Giriş: 22.06.2025 21:37
  • Güncelleme: 22.06.2025 21:37
Kaynak: AA
Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

Bayramiç ile Ezine arasında Çavuşköy köyündeki bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

1 helikopter ile havadan, 12 arazöz ve 1 itfaiye aracıyla karadan müdahale edilen yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

Yangının 60 dekar tarım alanını etkilediği öğrenildi.

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