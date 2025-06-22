Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
Bayramiç ile Ezine arasında Çavuşköy köyündeki bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
1 helikopter ile havadan, 12 arazöz ve 1 itfaiye aracıyla karadan müdahale edilen yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.
Yangının 60 dekar tarım alanını etkilediği öğrenildi.