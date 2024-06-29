Çanakkale'de tarım arazisinde yangın

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir köyde tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. Yangın bölgesine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Güncel 29.06.2024 17:47 Giriş: 29.06.2024 17:47

Güncelleme: 29.06.2024 17:48 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA / Arşiv