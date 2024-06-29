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Çanakkale'de tarım arazisinde yangın

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir köyde tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. Yangın bölgesine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 29.06.2024 17:47
  • Giriş: 29.06.2024 17:47
  • Güncelleme: 29.06.2024 17:48
Kaynak: AA
Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
Fotoğraf: AA / Arşiv

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zirai alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Yeniköy köyündeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bozcaada'dan da dumanı görülen yangının bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Ezine Belediyesi ve Geyikli belde Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede söndürme çalışması sürüyor.

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