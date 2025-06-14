Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
Çanakkale'nin Biga ilçesi yakınlarında bulunan tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
Çanakkale'nin Biga ilçesi yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Değirmencik ve Kemer köyleri yakınlarındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangının ormanlık alana sıçramasının önüne geçilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.