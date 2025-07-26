Çanakkale'de tarım arazisinde yangın

ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinde, tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.Gelibolu ilçesinde Bolayır ve Koruköy yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor. (DHA)

Haber-Kamera: Fuat SERTDEMİR/ GELİBOLU, (Çanakkale), (DHA)