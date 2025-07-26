Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bulunan tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Üvecik köyü kırsalındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 5 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 5 itfaiye aracı, 2 dozer ve 125 orman personeli sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sahadaki durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Vali Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Henüz yerleşim yerlerini tahliyeyi gerektirir bir durum yoktur. Rüzgar çok kuvvetli. Azami dikkat ve sorumluluk rica ediyorum" ifadesini kullandı.