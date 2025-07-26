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Çanakkale'de tarım arazisinde yangın

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bulunan tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 26.07.2025 16:45
  • Giriş: 26.07.2025 16:45
  • Güncelleme: 26.07.2025 16:51
Kaynak: AA
Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
Fotoğraf: AA

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Üvecik köyü kırsalındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 5 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 5 itfaiye aracı, 2 dozer ve 125 orman personeli sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sahadaki durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Henüz yerleşim yerlerini tahliyeyi gerektirir bir durum yoktur. Rüzgar çok kuvvetli. Azami dikkat ve sorumluluk rica ediyorum" ifadesini kullandı.

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