Çanakkale'de tarlada çalışan köylüler ayı yavrusunu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi
Kaynak: AA
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde tarlada çalışan köylüler, karşılaştıkları ayı yavrusunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
İlçeye bağlı Sazak köyünde kapya biber toplayan köylüler, patika yoldan koşarak gelen ayı yavrusuyla karşılaştı.
Annesi yanında olmayan yavruyu gören bazı köylüler, korkarak araçlarına bindi.
Köylülerin verdiği tepkilerden ürken ayı yavrusu da tarlaların içinden koşarak ormanlık alana doğru uzaklaştı.
Ayı yavrusunun kaçışı ve köylülerin telaşı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.