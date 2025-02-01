Çanakkale'de TIR'ın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Çanakkale'nin Çan ilçesinde TIR'ın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Çan'dan Yenice yönüne seyir halindeki R.Ç'nin kullandığı otomobil, Derenti kavşağında S.E. idaresindeki TIR'ın dorsesine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü R.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan A.Ç. ambulanslarla Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücü R.Ç, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.