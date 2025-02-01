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Çanakkale'de TIR'ın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 01.02.2025 10:43
  • Giriş: 01.02.2025 10:43
  • Güncelleme: 01.02.2025 10:44
Kaynak: AA
Çanakkale'de TIR'ın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Çanakkale'nin Çan ilçesinde TIR'ın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Çan'dan Yenice yönüne seyir halindeki R.Ç'nin kullandığı otomobil, Derenti kavşağında S.E. idaresindeki TIR'ın dorsesine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü R.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan A.Ç. ambulanslarla Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücü R.Ç, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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