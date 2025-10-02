Çanakkale'de trafiği tehlikeye atan motosikletli yakalandı

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde motosikletiyle trafiğe tehlikeye atan sürücü yakalandı.

Biga ilçesi Hamdibey Mahallesi İnönü Caddesi'nde motosiklet sürücüsü E.O., trafikte kurallara uymayarak kendisinin ve çevresinin can güvenliğini riske attı. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda motosiklet sürücü E.O. ile motosiklette yolcu olan N.K. yakalandı. Motosiklet sürücüsü E.O.'ya 'kask takmamak', 'dur ihtarına uymamak', 'aracı tescil ettirmemek', 'gürültü çıkaran araç kullanmak', 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'ters yönde araç kullanmak' suçlarından idari para cezası uygulandı. Öte yandan yolcu N.K.'ya 'kask kullanmamak' suçundan idari para cezası uygulandı. (DHA)

