Çanakkale'de 'Umuda Yol Açmalı' söyleşisi

Çanakkale'de, Türkiye devrimci hareketinin önemli isimlerinden, BirGün yazarı Oğuzhan Müftüoğlu’nun ‘Umuda Yol Açmalı’ kitabının söyleşisi gerçekleştirildi.

SOL Parti tarafından gerçekleştirilen söyleşide; mevcut rejimden Türkiye’nin nasıl çıkabileceği, bu süreçte birleşik mücadelenin nasıl geliştirilebileceği ve sol ile muhalefet hareketlerinin bu doğrultudaki sorumlulukları tartışıldı. Oğuzhan Müftüoğlu’nun konuşmasının ardından katılımcıların soru ve katkılarıyla birleşik mücadelenin imkanları değerlendirildi.

Etkinlikte, AKP’nin emperyalizmin desteğiyle Türkiye’de iktidara taşındığı, çeşitli aşamalardan geçerek bugünkü siyasal yapısını oluşturduğu vurgulandı. Türkiye’nin önünde önemli bir siyasal sürecin bulunduğunun altı çizildi.

Ortadoğu’daki gelişmeler ve emperyalizmin güncel yönelimleri de söyleşide değerlendirildi. Türkiye’de, 12 Mart ve 12 Eylül süreçlerinden geçilerek, 20 yılı aşkın AKP iktidarı döneminde adım adım İslamcı-faşist bir rejimin inşa edildiği; toplumun kazanımlarına yönelik yağma, talan ve saldırı politikalarının hayata geçirildiği ifade edildi.

Türkiye’nin bugün bulunduğu noktada muhalefetin de önemli sorumluluğu olduğu belirtildi. Bu sürecin, AKP’nin “demokratikleşme” söylemleri eşliğinde, muhalefetin bir kesiminin desteğiyle ilerlediği ifade edildi.

Kürt sorunu etrafındaki tartışmalarda da muhalefet içerisinde ciddi ayrışmalar bulunduğu belirtilirken, Kürt halkının haklarını güvence altına alacak ve özgürce bir arada yaşamın imkanlarını yaratacak bir düzenin emperyalist desteklerle kurulamayacağı savunuldu.

Etkinlikte son olarak, Türkiye’nin geleceğine yönelik topyekûn saldırılar karşısında, topyekûn bir savunma hattının ve birleşik mücadelenin örgütlenmesi gerektiği vurgulandı.

KİTAPTA NELER VAR?

Birinci bölüm, “Türkiye’nin Değişimi ve Solun Krizi” başlıklı birinci bölümde 1990’larda neo-liberal dönüşüme paralel şekilde derinleşen rejim krizi, bu süreçte öne çıkan “şeriat ve darbe” tartışmaları, Susurluk ve 28 Şubat gibi kritik tartışmalara ilişkin değerlendirmeler bulunuyor.

AKP’nin iktidara gelişinin ardından Türkiye’de belirginleşen dönüşümün ilk kırılmaları, iktidar içi çatışmalar ve solda yaşanan çözülmelere ilişkin tartışmalar “AKP Yükselirken, Muhalefet ve Solda Liberal Kırılmalar” başlıklı ikinci bölümde yer alıyor.

Siyasal İslamcı faşizmin güç kazanmasının en önemli etaplarından birisi olan 12 Eylül 2010 referandumu öncesi ve sonrasındaki tartışmalarla üçüncü bölümü oluşturuyor.

Günümüze kadar uzanan “İslamcı Faşizme Geçiş ve Birleşik Devrimci Sorumluluk” başlıklı bölümde Gezi direnişinden 15 Temmuz darbe girişimine, açılım süreçlerinden 7 Haziran sonrasındaki “iç savaş”a, tek adam rejimine geçişten 2023 Mayıs seçimleri ve bugüne uzunan süreç ve tartışmalar, bir çıkış yolu arayışının parçası olarak ele alınıyor.

Kitabın son bölümünde ise bir hatırlatma niyetine, 1991’de Devrimci Yol hareketinin yaşadığı Tartışma Süreci ve bu bağlamdaki tartışmalarla Devrimci Yol üzerine yazılar yer alıyor.

