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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 16.09.2023 10:14
  • Giriş: 16.09.2023 10:14
  • Güncelleme: 16.09.2023 10:15
Kaynak: DHA
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından 10 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda 96 şüpheli gözaltına alınırken, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 

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