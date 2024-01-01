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Çanakkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Ajans Haberleri
  • 01.01.2024 19:39
  • Giriş: 01.01.2024 19:39
  • Güncelleme: 01.01.2024 19:39
Kaynak: AA
Çanakkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde satışı ve kullanımını engellemeye yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda. bir süredir teknik takibi gerçekleştirilen ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen R.H.C. gözaltına alındı.

Üst aramasında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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