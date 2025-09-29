Çanakkale'de yanan otomobilde erkek cesedi bulundu

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de yanan otomobilin sürücü koltuğunda erkek cesedi bulundu. Olaydan 2 gün önce evlendiği belirtilen aracın sahibi Mehmet Özdemir’e ait olduğu üzerinde durulan ceset, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay, önceki gün saat 03.30 sıralarında merkeze bağlı Karacaören köyü yakınlarında meydana geldi. Bölgede 34 GJ 6794 plakalı otomobilin yandığını gören köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ekipler, otomobilin sürücü koltuğunda tamamen yanmış halde bir erkek cesedi buldu. Yapılan ilk incelemelerde cesedin 2 gün önce nikah kıyarak evlendiği, 20 gün sonra yapılacak düğünü için de hazırlık yaptığı öğrenilen araç sahibi, kuaför Mehmet Özdemir'e ait olduğu üzerinde durulduğu bildirildi. Yanmış ceset, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI