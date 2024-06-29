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Çanakkale'de yangın: 7 saat sonra kısmen kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir köyde tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. Ormana sıçrayan yangın 7 saatte kısmen kontrol altına alındı.

Güncel
  • 29.06.2024 17:47
  • Giriş: 29.06.2024 17:47
  • Güncelleme: 30.06.2024 00:04
Kaynak: AA
Çanakkale'de yangın: 7 saat sonra kısmen kontrol altına alındı
Fotoğraf: AA / Arşiv

ÇANAKKALE 7 saatte kısmen kontrol altına alındı; tarihi cezayirli hasan paşa köşkü son anda kurtuldu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın 7 saatte kısmen kontrol altına alındı.

Ekipler bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan, Ezine ilçesinde, Üvecik, Yeniköy ve Mahmudiye köyleri arasında Batak Ovası'na hakim bir konumda bulunan 18'inci yüzyılın ortalarında yaptırılan Cezayirli Hasan Paşa Köşkü, yangından son anda kurtuldu.

Köşkün yakınına gelen alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

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