Çanakkale'de yangın: 7 saat sonra kısmen kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir köyde tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. Ormana sıçrayan yangın 7 saatte kısmen kontrol altına alındı.

Güncel 29.06.2024 17:47 Giriş: 29.06.2024 17:47

Güncelleme: 30.06.2024 00:04 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA / Arşiv