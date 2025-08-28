Giriş / Abone Ol
Çanakkale'de yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale'de orman dışı alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Güncel
  • 28.08.2025 16:12
  • Giriş: 28.08.2025 16:12
  • Güncelleme: 28.08.2025 16:15
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Çanakkale'de orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyündeki orman dışı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangının ormanlık alana sıçramadan söndürülmesi için çalışma başlattı.

