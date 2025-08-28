Çanakkale'de yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale'de orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyündeki orman dışı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangının ormanlık alana sıçramadan söndürülmesi için çalışma başlattı.