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Çanakkale'de yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

Güncel
  • 14.01.2025 16:53
  • Giriş: 14.01.2025 16:53
  • Güncelleme: 14.01.2025 16:56
Kaynak: AA
Çanakkale'de yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
Fotoğraf: AA

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda Gökçeada'dan 07.00 ve 13.00 saatlerindeki seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 19.00 ile Gökçeada'dan saat 11.00 ve 17.00 saatlerindeki seferlerin yapılacağı belirtildi.

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