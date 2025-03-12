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Çanakkale'de yarınki feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de son günlerde etkili olan fırtına feribot seferlerini olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan seferlerin tamamı, Kabatepe-Gökçeada hattında ise bazı seferler iptal edildi.

Güncel
  • 12.03.2025 16:37
  • Giriş: 12.03.2025 16:37
  • Güncelleme: 12.03.2025 16:41
Kaynak: AA
Çanakkale'de yarınki feribot seferlerine fırtına engeli
Fotoğraf: AA

Kuzey Ege'de etkili fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin tamamı, Kabatepe-Gökçeada hattında ise 6 sefer iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, sefer iptallerine ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle yarınki Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise sadece Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den de saat 09.00 seferleri yapılacak. Planlı diğer 6 sefer, fırtına nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal devam edecek.

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