Çanakkale'de yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan orman yangını bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bekirler köyü yakınlarındaki ormanda, saat 16.00 sıralarında düşen yıldırım nedeniyle yangın çıktı.
Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılırken, ihbarla bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 4 arazöz ve çok sayıda orman personeli sevk edildi.
Yangın havadan ve karadan müdahaleyle yarım saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.