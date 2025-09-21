Giriş / Abone Ol
Çanakkale'de zeytinlik alanda yangın!

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zeytinlikten ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çevre
  • 21.09.2025 14:35
  • Giriş: 21.09.2025 14:35
  • Güncelleme: 21.09.2025 14:36
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Çanakkale'de zeytinlikten ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Akköy ile Güllüce köyleri arasındaki zeytinlikte bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Dumanın yükselmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

