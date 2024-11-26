Çanakkale'deki köy konağı yangında zarar gördü
Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir köy konağında çıkan yangın söndürüldü.
Kaynak: AA
İlçeye bağlı Çekiçler köyündeki zemin katı kahvehane olarak köy konağından duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Bunun üzerine köye Çan Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında konağın birinci katı ile çatı bölümü kullanılamaz hale geldi.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.