Çanakkale'deki orman yangını 24 saatte kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını 24 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 2,5 hektar alan zarar gördü.

Yangın dün saat 12.00 sıralarında Bayramiç ilçesi Barajtepe mevkii yakınındaki ormanda başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, dozer, çok sayıda orman personeli sevk edildi.

Alevler havadan ve karadan müdahaleyle bugün saat 12.00 itibariyle kontrol altına alındı. Yangında, ilk belirlemelere göre 2,5 hektar alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.