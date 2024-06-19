Çanakkale'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında ormana sıçrayan anız yangınına müdahale sürüyor. Yangınla ilgili son durumu paylaşan Bakan Yumaklı, 575 hektarlık alanın yangından etkilendiğini belirterek "Sorunlu tek bir alan kaldı. Yangının ilerlemesi durduruldu. Rüzgar çok yoğun olduğu için tamamen kontrol altında diyemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de yaklaşık 14 saattir devam eden orman yangınındaki son durum dron ile görüntülendi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün saat 16.05'te anızdan ormana sıçrayarak başlayan yangına müdahale, gün doğumuyla birlikte helikopter ve uçaklarla yoğunlaştı.

Yangına, havadan ve karadan çok sayıda araç ve personelle müdahale ediliyor.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

575 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’de Eceabat ilçesindeki orman yangınında son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumaklı, 575 hektarlık alanın yangından etkilendiğini belirtti.

"Sorunlu tek bir alan kaldı. Yangının ilerlemesi durduruldu. Rüzgar çok yoğun olduğu için tamamen kontrol altında diyemiyoruz" diyen Yumaklı şunları kaydetti:

"Yangından etkilenen alanın yaklaşık 575 hektar olduğunu tahmin ediyoruz. İncelemeler bittiğinde kesin rakamları söyleyeceğiz. Gece boyunca 73 arazöz ve diğer iş makinesi, 1 gece görüş helikopteri ve 402 Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere toplamda diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 290 aracı da dahil olmak üzere toplam 970 personelle mücadele gece boyunca devam etti."

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, orman yangınının devam etmesi nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, güney-kuzey tek yönlü olarak devam edecektir" açıklaması yaptı.