Çanakkale'deki orman yangınında bir çiftlik zarar gördü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınında bir çiftliğin büyük kısmı kullanılamaz hale geldi.

Ilgardere mevkisinde çıkan yangın bir çok alanda etkili oldu. Havadan ve karadan müdahalenin ardından yağışla birlikte büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında Pazarlı köyünde Erkan Şahin'e ait çiftlik de zarar gördü.

Şahin, başka bir çiftliğe yardıma gittiği sırada alevler kendi mülküne sıçradı.

Yangında, yaklaşık 13 bin balya, 80 ton buğday, gübreler ve bazı iş makinaları kullanılamaz hale geldi.

Gece boyu çiftlikte çalışan Şahin, başına piston düşmesi nedeniyle yaralanarak Gelibolu Hastanesi'nde tedavi oldu.