Çanakkale'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 20 Ekim'de meydana gelen ve 4 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangınlara ilişkin kardeş olduğu tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Çanakkale'de yaklaşık 4 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili 2 zanlı yakalandı.
Umurbey beldesinde etkili olan ve ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Jandarma ekipleri, bahçe temizliği yaparken yangına sebebiyet verdikleri iddia edilen M.P. ve kardeşi M.P'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli 2 kardeş, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Lapseki ilçesi Umurbey beldesi Orman Deposu mevkisindeki ormanlık alanda 20 Ekim'de çıkan yangına 4 uçak, 2 helikopter ile havadan, 19 arazöz, 10 su tankeri ve 210 personelle karadan müdahale edilmişti. Alevler ekiplerin çabalarıyla söndürülerek soğutma çalışması yapılmıştı.