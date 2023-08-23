Çanakkale'deki yangın devam ediyor: 9 köy tahliye edildi

Çanakkale'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı. Yerlikaya, 9 köyden 1251 yurttaşın tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi. Öte yandan Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapandı.

Çanakkale'nin Damyeri mevkiinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınıyla mücadele kapsamında 9 köyden 1251 yurttaşın tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale Damyeri mevkisinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Bölgeye 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 araç ve iş makinesinin sevk edildiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bölgedeki 9 köyde toplamda 337 hane ve 1.251 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Sarıcaeli Köyü yaşlı bakım evinden 72 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK yurduna yerleştirilmiştir. Çanakkale-Çan Karayolu trafiğe amaçlı sivil araç trafiğine kapalıdır. Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapanmıştır."

İçişleri Bakanı Yerlikaya paylaşımında, yangında 54 kişinin dumandan etkilendiği, 48 yurttaşın tedavisine devam edildiği bilgisine de yer verdi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı(AFAD) Çanakkale’de meydana gelen yangına ilişkin açıklama yaptı.

AFAD’ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden toplam; 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 araç ve iş makinesi sevk edilmiştir.

Orman yangınında 81 vatandaşımız dumandan etkilenmiş olup, 72 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir.

Bölgedeki 9 köyde toplamda 337 hane - 1.251 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir.

Kızılay tarafından bölgedeki vatandaşlarımıza ve personele yemek ve içecek ikramı yapılmaktadır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Çanakkale



Damyeri mevkiinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir.



Bölgeye; #AFAD, @OGMgovtr, @EmniyetGM, @jandarma, @tcsavunma, belediyeler ve özel idarelerden toplam;



2.659 personel

8 uçak

26 helikopter

240 arazöz

71… — AFAD (@AFADBaskanlik) August 23, 2023

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına ilişkin “Gece görev yapabilen 4 helikopterimiz gün ağarana kadar sorti yaptı” dedi.

Yumaklı sosyal medya hesabından “Gece görev yapabilen 4 helikopterimiz gün ağarana kadar sorti yaptı. Şu an itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahalemiz sürüyor. Kara gücümüzün cansiparane mücadelesi de aralıksız devam ediyor.” dedi.

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YANGIN NASIL ÇIKTI?



Dün yaptığı açıklamada yangının bir yerleşim yerinin yanındaki bir araziden çıktığını kaydeden Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Daha önce defalarca ifade ettik. Yangınların yüzde 90'ının da üzerinde bir oranda çıkış sebebi insan unsuru. Sizin gücünüz olabilir, devlet olarak imkanlarınız olabilir ancak 1500 hektarlık bir alanda etkilenen o kadar çok canlı var ki. Sadece bunu bırakın o canlılarla beraber bu kadar çok kaynağın israfı sadece küçücük bir ateşten, bir alevden kaynaklanabiliyor. O yüzden çok kıymetli vatandaşlarımıza buradan tekraren bir uyarıda bulunmuş olalım. Lütfen orman yangınına ya da herhangi bir yangına sebep olacak ateş ya da bir tarla temizliği ya da bir çöp yakma gibi hususları artık gündemimizden çıkartalım." ifadelerini kullandı.