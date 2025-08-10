Çanakkale'deki yangınla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde önceki gün çıkan ve dün kontrol altına alınan yangına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Sarıcaeli köyünde önceki gün öğle saatlerinde tarım arazisinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.