Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde önceki gün çıkan ve dün kontrol altına alınan yangına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yurt
  • 10.08.2025 18:59
  • Giriş: 10.08.2025 18:59
  • Güncelleme: 10.08.2025 19:00
Kaynak: AA
Çanakkale'deki yangınla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
FOTOĞRAF: AA

Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde önceki gün çıkan ve dün kontrol altına alınan yangına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sarıcaeli köyünde önceki gün öğle saatlerinde tarım arazisinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

