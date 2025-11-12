Çanakkale'den Kocaeli'ndeki yangına tepki: Ölen işçiler sistemin kurbanı oldu

Çanakkale 8 Mart Kadın Platformu ve Çanakkale Emek ve Demokrasi Güçleri, Dilovası’nda yaşanan patlama ve Meclise getirilmeye hazırlanan 11. Yargı Paketi’ne karşı Saat Kulesi önünde ortak basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, “23 yıllık iktidarında torba yasalarla ülkeyi idare eden siyasi iktidar halka baskıyı artıracak maddeler içeren 11. Yargı Paketi’ni Meclise getirmeye hazırlanıyor” denilerek, paketin hak aramayı suç haline getirdiği vurgulandı.

Kadın platformu temsilcileri, TCK’ye eklenecek “ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi” maddesiyle toplantı ve gösteri hakkının hedef alındığını belirterek, “Siyasi iktidar halkın, kadınların en küçük bir tepkisiyle karşılaşmak istemiyor” dedi.

Dilovası’nda 8 Kasım’da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden altı işçiden üçünün kız çocuğu olduğunu hatırlatan açıklamada, “Bugün Dilovası’nda ölen işçiler, sadece bir fabrikanın değil, bir sistemin kurbanı oldular” ifadesi yer aldı.

Platform, çocukların ve kadınların güvencesizliğe, yoksulluğa ve sömürüye mahkûm edildiği bu düzenin sona ermesi gerektiğini belirterek, “Mücadelelerimizle kazandığımız hiçbir hakkın elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz. Halka daha fazla baskı ve zor anlamına gelen 11. Yargı Paketi’nin karşısında birlikte duralım” çağrısında bulundu.