Çanakkale – Eceabat Feribot Ücret Tarifesi 2026 | Çanakkale Boğaz Hattı Güncel Fiyatlar

Çanakkale Boğazı’nda karşıya geçmek isteyen sürücüler ve yolcular Çanakkale – Eceabat feribot ücret tarifesi 2026 listesini merak ediyor. Güncellenen tarifeye göre yolcu, otomobil, motosiklet, kamyon, tır ve özel araçlar için geçerli en güncel fiyatlar netleşti. Boğaz hattında uygulanan günübirlik kampanyalar, Boğaz Kart indirimi ve özel fiyatlandırma detayları da açıklandı. İşte Çanakkale – Eceabat feribot fiyatları, 2026 güncel ücret tarifesi ve merak edilen tüm ayrıntılar…

ÇANAKKALE – ECEABAT FERİBOT 2026 GÜNCEL ÜCRET TARİFESİ

Aşağıdaki fiyatlar Çanakkale Boğaz Hattı / Çanakkale – Eceabat hattı için geçerli güncel tarifedir.

Kategori Ücret Yolcu 30 TL GestCard Yolcu 27 TL GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu 15 TL GestCard Öğrenci 7,50 TL Elektrikli Bisiklet (iki tekerlekli) 145 TL Elektrikli Bisiklet (üç ve üzeri tekerlekli) 230 TL Küçük Motor (250 cc altı) 145 TL Günübirlik Küçük Motor (250 cc altı) 220 TL Motor (250 cc üstü) 230 TL Günübirlik Büyük Motor (250 cc üstü) 345 TL ATV Motor 230 TL Otomobil (1–7 kişi) 580 TL Otomobil Günübirlik 880 TL Orta Sınıf Araç 710 TL Orta Sınıf Araç GestCard 603,50 TL Otobüs 1.275 TL GestCard Otobüs 1.083,75 TL Kamyon 1.215 TL GestCard Kamyon 1.032,75 TL Tır 1.730 TL Tır GestCard 1.470,50 TL Traktör 370 TL Römork 370 TL Manevra 4.150 TL 1/2 m³ Yük 50 TL 1 m³ Yük 100 TL Palamar (0–6 saat) 900 TL Palamar (6–24 saat) 1.900 TL Boğaz Kart 405 TL

GÜNÜBİRLİK KAMPANYA NEDİR?

Günübirlik kampanyası, Çanakkale Boğaz Hattı’nda aynı gün içinde yapılan gidiş – dönüşlerde geçerli indirimli geçiş uygulamasıdır. Sadece otomobil ve motosiklet için geçerlidir.

Geri dönüşün en geç aynı gün saat 23.59’a kadar yapılması gerekir.

Çanakkale – Kilitbahir hattı gidiş dönüş ücreti otomobiller için: 860 TL

Diğer Boğaz hatları kullanıldığında otomobil gidiş dönüş ücreti: 880 TL

BOĞAZ KART İLE %30 İNDİRİM

Boğaz Kart, Çanakkale Merkez, Eceabat, Lapseki ve Gelibolu’da en az 1 yıldır ikamet eden hususi araç sahiplerine Boğaz hattı geçişlerinde %30 indirim sağlar.

Boğaz Kart Başvuru: basvuru.gdu.com.tr

Kullanım Koşulları: gdu.com.tr/gestcard

ÖZEL ARAÇLAR VE FİYATLANDIRMA

Low-Bed ve standart dışı araçlar iskelede ölçüme göre fiyatlandırılır.

Yüksek tonaj veya ölçü dışı araçlar için iskelede tekrar fiyat belirlenir.

Elektrikli bisikletler küçük motor, ATV araçlar ise büyük motor tarifesine tabidir.

Palamar ücretleri sadece balıkçı ve özel tekneler için geçerlidir.

Çanakkale – Eceabat feribot yolcu fiyatı ne kadar?

Yolcu bileti 30 TL, GestCard ile 27 TL’dir.

Otomobil geçiş ücreti ne kadar?

Otomobil geçişi 580 TL, günübirlik kampanyada gidiş dönüş 880 TL’dir.

Motosiklet ücretleri ne kadar?

250 cc altı 145 TL, 250 cc üstü 230 TL’dir.

Boğaz Kart nedir?

Çanakkale’de ikamet edenlere %30 indirim sağlayan özel karttır.

Çanakkale – Eceabat feribot 2026 ücret tarifesi ile Boğaz geçişlerinde en güncel fiyatlar açıklandı. Günübirlik kampanya ve Boğaz Kart indirimi ile yolcular avantajlı şekilde seyahat edebiliyor. Yolcu ve araç geçiş tarifelerinin açık ve anlaşılır olması, seyahat planlamasını kolaylaştırarak güvenli bir ulaşım imkânı sunuyor.