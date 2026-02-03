Çanakkale Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nden Migros işçisine destek

Çanakkale Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Migros depo işçilerine destek için Çanakkale Merkez'deki Migros önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, işçiler kazanana kadar Migros'u boykot etme çağrısı yapıldı: "Migros depo işçilerinin mücadelesi kazanana dek: Migros’a gitme! Alışveriş yapma! Uygulamayı sil! Boykot et! Sefalet zamlarına karşı direnen işçilerin yanında ol!"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hayatları, Çocukları, Gelecekleri ve Bizler İçin de Direnen Migros İşçilerinin Yanındayız!

23 Ocak Cuma günü İstanbul’da başlayan Migros depo işçilerinin direnişi, 12 ilde 20 depoya yayıldı. Migros depolarında çalışan 5 binin üzerinde işçi, DGD-SEN sendikası öncülüğünde Migros yönetiminin sunduğu %28’lik zam teklifine karşı, bu zam “sefalet zammıdır” diyerek iş bıraktı, depo işleyişini durdurdu, işleri yavaşlattı ve tedarik zincirini işlemez hale getirdi.

Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, yoksulluk ve açlık koşullarındaki milyonlarca yurttaş da, bu direnişle birlikte umutlandı, cesaretlendi, güçlendi.

Depo işçileri, işverenin zam teklifine karşı kendi taleplerini öne çıkardı:

* %50 net zam

* Vergi kesintilerini işçiler değil Migros ödesin

* Promosyon ödemeleri eksiksiz verilsin

* Taşeron şirket yerine Migros kadrosuna geçilsin

Mücadele hızlı bir sonuç verdi, Migros yönetimi işçileri kendi bünyesine alacağını duyurdu. Ancak, diğer taleplere dair somut ve net bir öneri sunmadı. Migros bünyesine geçişle birlikte yapılan işkolu değişikliği, işçilerin istedikleri sendikada örgütlenme haklarını fiilen gasp etti. Migros yönetiminin bu girişimini kabul etmeyen işçiler, direnişe devam dedi. İşçilere depolarda baskı kuruldu, eylem yapanlar fişlendi, işten atılmayla tehdit edildi ve akabinde 300’e yakın işçi toplu şekilde işten çıkarıldı. Ancak işçiler yılmadı, depo içlerinde ve önlerinde, Migros patronu Tuncay Özilhan’ın evinin önünde eylemlerini sürdürüyorlar. Bu mücadeleyi sahiplenen binlerce kişi de “onurlu depo direnişini” büyük bir boykota çevirerek, Migros mağazalarına giriyor, yurttaşlara sesleniyor, boykota çağırıyor, uygulama siliyor.

Bugün benzer mağduriyetleri BİM işçileri de yaşıyor. BİM’de çalışan emekçiler düşük ücretler, ağır çalışma koşulları, sendikasızlaştırma politikaları ve işten atma tehditleriyle karşı karşıyalar. Migros depo işçilerinin direnişi, BİM işçileri başta olmak üzere perakende sektöründeki tüm emekçilerin ortak mücadelesidir. Bu sömürü düzenine karşı dayanışmayı büyütmek hepimizin sorumluluğudur.

Bugün burada toplanan bizler, işçilerin sendikası olan DGD-SEN öncülüğünde başlayan ve sefalet ücretlerine karşı milyonlarca emekçiye umut olan bu direnişi sahipleniyoruz. İşçilerin tüm talepleri haklıdır, meşrudur ve hızla karşılanmalıdır. Yaptıkları işin, ürettikleri değerin ve emeklerinin karşılığı, en az “insanca yaşamaya yetecek yoksulluk sınırı üzerinde bir ücret”tir. İşten atılan işçiler geri alınmalı, depolardaki baskı ve mobbing sona ermelidir. Mağduriyetleri bir an önce giderilmelidir. İşçilerin sendikası DGD-SEN meşru muhatap olarak kabul edilmelidir.

Bu direniş, kadrolu diğer işçilerin de yararınadır. Günü geldiğinde haklarının gasp edilmemesinin güvencesidir. Çalışanları kadrolu-taşeron diye bölen, “eşit işe eşit ücret” ödemeyen, herkesi açlık sınırında eşitlemek isteyen, çalışma barışını bozan, geleceğimizi çalan işveren kurnazlıklarına geçit vermeyelim. Bu direnişe omuz verelim, dayanışma içerisinde olalım, birlikte mücadele edelim!

Migros depo işçilerinin mücadelesi kazanana dek: Migros’a gitme! Alışveriş yapma! Uygulamayı sil! Boykot et! Sefalet zamlarına karşı direnen işçilerin yanında ol!"