Çanakkale- Hijyen kurallarına uymayan işletmeye 42 bin TL para cezası

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesindeki bir şarküteri işletmesinde yapılan denetimlerde ürünlerin uygun şartlarda muhafaza edilmemesi, son tüketim tarihi geçmiş ürünler bulunması ve hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle yaklaşık 42 bin TL para cezası kesilerken, 840 kilogram kanatlı et, bin 169 kilogram kırmızı et, 112,5 litre süt imha edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çanakkale'de et, tavuk, süt ürünleri gibi yüksek riskli hayvansal gıdaların satış noktalarıyla ilgili denetimler devam ediyor. Bu kapsamda bu Gökçeada ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından et, et ürünleri ve süt ürünleri satan işletmede denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde bir şarküteri işletmesinde ürünlerin uygun şartlarda muhafaza edilmemesi, son tüketim tarihi geçmiş ürünler bulunması ve hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle yaklaşık 42 bin TL para cezası kesilerken işletmeye ait 840 kilogram kanatlı et, bin 169 kilogram kırmızı et, 112,5 litre süt imha edildi. Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından son konusu işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Bakanlığımızca 19.11.2025-05.12.2025 tarihleri arasında 81 ilde faaliyet gösteren et, tavuk, süt ürünleri gibi yüksek riskli hayvansal gıdaların satış noktaları ile toplu tüketim yerlerine yönelik resmi kontrol planı kapsamında İl ve İlçe Müdürlüklerimiz tarafından 19.11.2025 tarihinde denetimlere başlanmıştır. 21.11.2025 tarihinde Gökçeada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlilerince et, et ürünleri ve süt ürünleri satan işletmede gerçekleştirilen denetimde; et ve et ürünlerinin, sütlerin ve kanatlı etlerinin (tavuk eti) uygun şartlarda muhafaza edilmemesinden kaynaklı bozulmuş olduğu, Son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünleri bulunduğu, İşletmenin genel ve özel hijyen şartlarını sağlamadığı tespit edilmiştir. Bozuk olduğu ve Son Tüketim Tarihi (STT) geçmiş olan ürünlere el konularak imhası gerçekleştirilmiştir. 840 kg Kanatlı Eti,1169 kg Kırmızı Et, 112,5 litre süt imha edilmiş, İdari Para Cezası uygulanmıştır. İşletme faaliyetten menedilerek mühürlenmiştir" denildi.(DHA)

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)-