Çanakkale - Kilitbahir Feribot Ücret Tarifesi (2026 Güncel)

Çanakkale – Kilitbahir feribot hattını kullanacak yolcular tarafından en çok merak edilen konuların başında, 2026 güncel feribot ücret tarifesi, günübirlik kampanya fiyatları ve araç geçiş ücretleri geliyor. Boğaz Hattı tarifesinde yer alan güncel fiyatlar, indirim seçenekleri ve kategori bazlı ücretlendirmelerin tamamını bu kapsamlı haberde bulabilirsiniz.

ÇANAKKALE – KİLİTBAHİR 2026 FERİBOT ÜCRET LİSTESİ

Aşağıdaki tabloda Çanakkale – Kilitbahir feribot ücret tarifesi 2026 yılı güncel fiyatları eksiksiz şekilde yer almaktadır:

Kategori Ücret Kategori Ücret Kategori Ücret Yolcu 30.00 TL GestCard Yolcu 27.00 TL GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu 15.00 TL GestCard Öğrenci 7.50 TL Elektrikli Bisiklet (iki tekerlekli) 110.00 TL Elektrikli Bisiklet (üç ve üzeri tekerlekli) 180.00 TL Küçük Motor (250 cc altı) 110.00 TL Günübirlik Küçük Motor 165.00 TL Motor (250 cc üstü) 180.00 TL Günübirlik Büyük Motor 270.00 TL ATV Motor 180.00 TL Otomobil (1-7 Kişi) 570.00 TL Otomobil Günübirlik 860.00 TL Orta Sınıf Araç 700.00 TL Orta Sınıf Araç Gestcard 595.00 TL Traktör 370.00 TL Römork 370.00 TL Palamar (0-6 saat) 900.00 TL Palamar (6-24 saat) 1900.00 TL Manevra 4150.00 TL 1/2 m3 Yük 50.00 TL 1 m3 Yük 100.00 TL Boğaz Kart 400.00 TL

GÜNÜBİRLİK KAMPANYASI NEDİR?

Günübirlik kampanyası, Gestaş’ın Boğaz hattında aynı gün içinde dönüş yapan yolcularına sunduğu indirimli feribot geçiş uygulamasıdır. Sadece otomobil ve motosiklet tipleri için geçerlidir ve dönüşün aynı gün saat 23.59’a kadar yapılması gerekir.

Çanakkale – Kilitbahir hattını kullanan otomobiller için gidiş-dönüş toplam: 860 TL

BOĞAZ KART NEDİR?

Boğaz Kart, en az bir yıldır Çanakkale Merkez, Eceabat, Gelibolu ve Lapseki’de ikamet eden hususi otomobil sahiplerine Boğaz hattında %30 indirim sağlayan özel karttır.

ÖNEMLİ NOTLAR

Standart ölçü dışındaki araçlar iskele gişelerinde ölçüye göre fiyatlandırılır.

Dört tekerlekli elektrikli bisikletler büyük motor kategorisinde ücretlendirilir.

Palamar ücretleri yalnızca balıkçı ve özel tekneler içindir.

Çanakkale Kilitbahir feribot ücreti 2026 ne kadar?

Yolcu 30 TL, otomobil 570 TL, günübirlik otomobil 860 TL’dir.

Gestaş Boğaz Kart avantajı nedir?

İkamet şartını sağlayan araç sahiplerine %30 indirim sağlar.

Günübirlik kampanya nasıl geçerlidir?

Aynı gün 23.59’a kadar geri dönüş yapılması gerekir.

Çanakkale – Kilitbahir feribot hattı 2026 fiyat tarifesi ile yolcu ve araç sahipleri için net ve anlaşılır bir fiyatlandırma sunulmaktadır. Günübirlik kampanya ve Boğaz Kart avantajları sayesinde seyahat maliyetleri önemli ölçüde düşmektedir.

