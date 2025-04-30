“Çanakkale Müzeleri: Ortak Geleceğe Köprü Kurmak” çalıştayından işbirliği ve dayanışma kararı çıktı

Troya Müzesi'nin Çanakkale'deki müzelere yaptığı çağrı yankı buldu ve "Çanakkale Müzeleri: Ortak Geleceğe Köprü Kurmak" başlıklı çalıştay, Troya Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Doç. Dr. Tuba Batu, Doç. Dr. Savaş Sarıaltun ve Dr. Öğr. Üyesi Selda Baybo’nun katkılarıyla düzenlenen çalıştay, il genelindeki kamu ve özel müzeleri ilk kez bir araya getirerek tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Çalıştaya, Adatepe Zeytinyağı Müzesi, ÇOMÜ Yer Bilimleri Müzesi ve Piri Reis Deniz Müzesi, Antika Traktör Müzesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Müzeleri, Çanakkale Belediyesi Seramik Müzesi ve Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi, İntercity Otomobil Müzesi ve ev sahibi Troya Müzesi'nden temsilciler katıldı.

Çalıştayın açılışında, katılımcılar arasındaki etkileşimi ve iş birliği ruhunu güçlendirmek amacıyla drama eğitmeni Çağla Arı Aktepe'nin yönetiminde buz kırma etkinliği gerçekleştirildi. Bu interaktif etkinlik, farklı müzelerden gelen temsilcilerin birbirleriyle tanışmasına ve samimi bir ortamda çalıştay sürecine başlamalarına olanak sağladı.

MÜZELER ORTAK ÇALIŞMALAR YAPACAK

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, “Bu çalıştay, bir 'ortak akıl' çalıştayıdır. Amacımız, müzelerimizin mevcut durumunu samimiyetle değerlendirmek, güçlü ve zayıf yönlerimizi cesurca ortaya koymak, önümüzdeki fırsatları birlikte keşfetmek ve karşılaşabileceğimiz tehditlere karşı ortak stratejiler geliştirmektir. Kurumsallaşma süreçlerini tamamlamamış müzelerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak, ziyaretçi deneyimini zenginleştirmek, tanıtım faaliyetlerimizi daha etkin hale getirmek ve nihayetinde müzelerimiz arasında sinerji yaratmak, hepimizin ortak hedefidir” dedi.

Çalıştay boyunca gerçekleştirilen oturumlarda, müzelerin Kurumsallaşma ve Sürdürülebilirlik, Ziyaretçi Deneyimi, Eğitim ve Turizm ile İş Birliği ve Ağ Oluşturma başlıkları altında üç farklı çalışma masası oluşturuldu. Masalarda, müzelerin hukuki statülerinden finansal kaynaklarının çeşitlendirilmesine, uzun vadeli yönetim planlarının oluşturulmasından personel kapasitesinin güçlendirilmesine kadar kurumsal yapıyı ilgilendiren pek çok temel konu ele alındı. Ziyaretçi odaklı yaklaşımların önemi vurgulanarak, müzelerin fiziksel ve dijital erişilebilirliklerinin artırılması, sergileme tekniklerinin modern müzecilik anlayışına uygun hale getirilmesi ve ziyaretçi deneyimini zenginleştirecek interaktif uygulamalar üzerinde duruldu. Müzeler arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımının önemi vurgulanarak, ortak projeler geliştirme, tanıtım faaliyetlerinde sinerji yaratma ve sürdürülebilir bir iletişim ağı oluşturma yolları masaya yatırıldı.

ÇMA’NIN KURULMASI KARARI ALINDI

Çalıştayın en önemli çıktılarından biri, Çanakkale'deki tüm müzeleri kapsayan Çanakkale Müzeler Ağı (ÇMA)'nın kurulması fikrinde sağlanan ortak görüş birliği oldu. Katılımcılar, bu ağın müzeler arasındaki iletişimi güçlendireceği, ortak projeler geliştirmeyi kolaylaştıracağı ve Çanakkale'nin kültürel mirasının daha etkin tanıtılmasına katkı sağlayacağı yönünde fikir birliğine vardı.

Çalıştay sonunda, katılımcılar, bu ilk adımın ardından düzenli toplantılar ve ortak çalışmalarla Çanakkale Müzeler Ağı'nın hayata geçirilmesi için kararlılıklarını dile getirdiler. Bu tarihi buluşma, Çanakkale müzelerinin geleceği için umut verici bir iş birliği sürecinin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.