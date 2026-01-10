Çanakkale'nin belediye başkanı kim ve Çanakkale hangi partide? (2026 Güncel)

31 Mart 2024 seçimlerinin merak edilen illerinden biri olan Çanakkale'de seçimi hangi parti kazandı? Çanakkale Belediye Başkanı kimdir? Çanakkale Belediye Başkanı hakkında bilgiler, 31 Mart 2024 Çanakkale ve ilçelerindeki yerel seçim sonuçları şöyle:

ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANI KİM, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Çanakkale Belediye Başkanı kim, kaç yaşında ve nereli? sorusu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından kamuoyunda merak edilen konular arasında yer aldı. Yeni Çanakkale Belediye Başkanı, 1969 doğumlu olan ve aslen Çanakkaleli olan Muharrem Erkek oldu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Erkek, uzun yıllar serbest avukatlık yaptıktan sonra 2015-2023 yılları arasında CHP Çanakkale Milletvekilliği görevinde bulundu. Siyasi kariyerinde TBMM Anayasa Komisyonu üyeliğinden, CHP Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik gibi önemli görevler üstlenen Muharrem Erkek, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde halkın oylarıyla Çanakkale Belediye Başkanı olarak seçildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Muharrem Erkek, 55 yaşındadır.

31 MART 2024 ÇANAKKALE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Çanakkale’de belediye başkanlığı yarışını Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Muharrem Erkek kazandı. Erkek, toplam 31.058 oy alarak %39,70 oy oranına ulaştı ve seçimi birinci sırada tamamladı.

Yarışın en yakın takipçisi, İYİ Parti adayı Alaaddin Burak Kunt oldu. Kunt, 28.861 oy ile %36,89 oy oranına ulaştı. Üçüncü sırada ise AKP adayı Jülide İskenderoğlu yer aldı; İskenderoğlu’nun aldığı oy sayısı 14.291, oy oranı ise %18,27 oldu.

Seçimde diğer adaylardan Canan Aytaç (DEM Parti) 1.311 oy (%1,68), Bilge Gündüz (Zafer Partisi) ise 1.157 oy (%1,48) aldı.

Seçim sonrası "Çanakkale Belediye Başkanı kim oldu?" ve "Muharrem Erkek kaç oy aldı?" gibi sorular kamuoyunda sıkça konuşulmaya başlandı. Bu sonuçlarla birlikte CHP, Çanakkale’de yeniden belediye yönetimini elinde tutmayı başardı.

ÇANAKKALE İLÇE BELEDİYELERİ HANGİ PARTİDEN?

Ayvacık – CHP – Mesut Bayram – 3.262 oy

– CHP – Mesut Bayram – 3.262 oy Bayramiç – CHP – Hasan Cem Atılgan – 4.669 oy

– CHP – Hasan Cem Atılgan – 4.669 oy Biga – CHP – Alper Şen – 19.058 oy

– CHP – Alper Şen – 19.058 oy Bozcaada – CHP – Yahya Göztepe – 1.213 oy

– CHP – Yahya Göztepe – 1.213 oy Çan – CHP – Harun Arslan – 10.639 oy

– CHP – Harun Arslan – 10.639 oy Merkez (Çanakkale) – CHP – Muharrem Erkek – 31.058 oy

– CHP – Muharrem Erkek – 31.058 oy Eceabat – CHP – Saim Zileli – 2.084 oy

– CHP – Saim Zileli – 2.084 oy Ezine – AKP– Güray Yüksel – 5.074 oy

– AKP– Güray Yüksel – 5.074 oy Gelibolu – AKP – Ali Kamil Soyuak – 7.908 oy

– AKP – Ali Kamil Soyuak – 7.908 oy Gökçeada – CHP – Bülent Ecevit Atalay – 2.523 oy

– CHP – Bülent Ecevit Atalay – 2.523 oy Lapseki – İYİ Parti – Atilla Öztürk – 5.721 oy

– İYİ Parti – Atilla Öztürk – 5.721 oy Yenice – AKP – Veysel Acar – 2.228 oy

ÇANAKKALE ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARI