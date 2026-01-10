Çanakkale'nin belediye başkanı kim ve Çanakkale hangi partide? (2026 Güncel)
Çanakkale belediye başkanı kim, Çanakkale hangi parti ve Çanakkale ilçe belediyeleri hangi partiden soruları vatandaşlar tarafından sıklıkla merak ediliyor. 31 Mart 2024 Çanakkale yerel seçim sonuçları ve detaylar haberimizde.
31 Mart 2024 seçimlerinin merak edilen illerinden biri olan Çanakkale'de seçimi hangi parti kazandı? Çanakkale Belediye Başkanı kimdir? Çanakkale Belediye Başkanı hakkında bilgiler, 31 Mart 2024 Çanakkale ve ilçelerindeki yerel seçim sonuçları şöyle:
ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANI KİM, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Çanakkale Belediye Başkanı kim, kaç yaşında ve nereli? sorusu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından kamuoyunda merak edilen konular arasında yer aldı. Yeni Çanakkale Belediye Başkanı, 1969 doğumlu olan ve aslen Çanakkaleli olan Muharrem Erkek oldu.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Erkek, uzun yıllar serbest avukatlık yaptıktan sonra 2015-2023 yılları arasında CHP Çanakkale Milletvekilliği görevinde bulundu. Siyasi kariyerinde TBMM Anayasa Komisyonu üyeliğinden, CHP Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik gibi önemli görevler üstlenen Muharrem Erkek, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde halkın oylarıyla Çanakkale Belediye Başkanı olarak seçildi.
Evli ve iki çocuk babası olan Muharrem Erkek, 55 yaşındadır.
31 MART 2024 ÇANAKKALE YEREL SEÇİM SONUÇLARI
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Çanakkale’de belediye başkanlığı yarışını Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Muharrem Erkek kazandı. Erkek, toplam 31.058 oy alarak %39,70 oy oranına ulaştı ve seçimi birinci sırada tamamladı.
Yarışın en yakın takipçisi, İYİ Parti adayı Alaaddin Burak Kunt oldu. Kunt, 28.861 oy ile %36,89 oy oranına ulaştı. Üçüncü sırada ise AKP adayı Jülide İskenderoğlu yer aldı; İskenderoğlu’nun aldığı oy sayısı 14.291, oy oranı ise %18,27 oldu.
Seçimde diğer adaylardan Canan Aytaç (DEM Parti) 1.311 oy (%1,68), Bilge Gündüz (Zafer Partisi) ise 1.157 oy (%1,48) aldı.
Seçim sonrası "Çanakkale Belediye Başkanı kim oldu?" ve "Muharrem Erkek kaç oy aldı?" gibi sorular kamuoyunda sıkça konuşulmaya başlandı. Bu sonuçlarla birlikte CHP, Çanakkale’de yeniden belediye yönetimini elinde tutmayı başardı.
ÇANAKKALE İLÇE BELEDİYELERİ HANGİ PARTİDEN?
- Ayvacık – CHP – Mesut Bayram – 3.262 oy
- Bayramiç – CHP – Hasan Cem Atılgan – 4.669 oy
- Biga – CHP – Alper Şen – 19.058 oy
- Bozcaada – CHP – Yahya Göztepe – 1.213 oy
- Çan – CHP – Harun Arslan – 10.639 oy
- Merkez (Çanakkale) – CHP – Muharrem Erkek – 31.058 oy
- Eceabat – CHP – Saim Zileli – 2.084 oy
- Ezine – AKP– Güray Yüksel – 5.074 oy
- Gelibolu – AKP – Ali Kamil Soyuak – 7.908 oy
- Gökçeada – CHP – Bülent Ecevit Atalay – 2.523 oy
- Lapseki – İYİ Parti – Atilla Öztürk – 5.721 oy
- Yenice – AKP – Veysel Acar – 2.228 oy
ÇANAKKALE ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARI
- Ahmet Kazım (Erksan) – CHF
14 Kasım 1922 – 13 Ekim 1923
- Cebidelik Mehmet Rasim Efendi – CHF
14 Ekim 1923 – 31 Aralık 1923
- Ezineli Salih Efendi – CHF
1 Ocak 1924 – 28 Şubat 1924
- Süleyman Sami Kepenek – CHF
1 Mart 1924 – 13 Mayıs 1924
- Süleyman Sırrı Kayaalp – CHF
1 Eylül 1925 – 1 Mart 1928
- Veli Namık Yaşin – CHF
1 Mart 1928 – 25 Şubat 1935
- Osman Tevfik Günel – CHP
19 Mart 1935 – 25 Mayıs 1939
- Şemsettin Çamoğlu – Tarafsız
26 Mayıs 1939 – 8 Ağustos 1939
- Nazmi Demircioğlu – CHP
8 Ağustos 1939 – 25 Nisan 1941
- İhsan Berkin – CHP
25 Nisan 1941 – 16 Kasım 1944
- Vali Yardımcısı – Tarafsız
16 Kasım 1944 – 4 Nisan 1945
- Nazmi Dolunay – CHP
4 Nisan 1945 – 5 Temmuz 1946
- Ali Naci Dura – CHP
6 Temmuz 1946 – 3 Eylül 1950
- Nihat Arman – Tarafsız
4 Eylül 1950 – 11 Eylül 1950
- Nadir Sunaylı – DP
11 Eylül 1950 – 19 Şubat 1952
- Arif Madranefe – Tarafsız
8 Mart 1952 – 19 Nisan 1952
- Haydar Pakel – DP
19 Nisan 1952 – 13 Kasım 1955
- Sadi Fenercigil – DP
13 Kasım 1955 – 1 Haziran 1960
- Ziya Eper – Tarafsız
1 Haziran 1960 – 15 Haziran 1960
- Niyazi Dalokay – Tarafsız
16 Haziran 1960 – 27 Ekim 1962
- İ. Hakkı Baykal – Tarafsız
27 Ekim 1962 – 12 Kasım 1962
- İsmet Beykal – Tarafsız
12 Kasım 1962 – 25 Kasım 1963
- Sadi Fenercigil – Adalet Partisi (AP)
25 Kasım 1963 – 2 Haziran 1968
- Reşat Tabak – CHP
3 Haziran 1968 – 21 Eylül 1980
- Nurettin Turan – Tarafsız
21 Eylül 1980 – 11 Mayıs 1982
- Ender Gül – Tarafsız
11 Mayıs 1982 – 25 Mart 1984
- Orhan Uğur – ANAP
26 Mart 1984 – 26 Mart 1989
- İsmail Özay – SHP
27 Mart 1989 – 19 Mart 1989
- Hasan Suda – SHP
20 Mart 1989 – 15 Ekim 1990
- İsmail Özay – SHP → CHP
16 Ekim 1990 – 8 Ağustos 2002
- Ülgür Gökhan – CHP
13 Ağustos 2002 – 9 Nisan 2024