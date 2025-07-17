Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı.

Şenköy Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan ve Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına ulaşan yangın geniş alanda etkili oldu.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleriyle kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, yanan yerlerdeki inceleme ve tarama faaliyetlerine devam ediyor.